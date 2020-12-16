Китайские учёные подтвердили возможность повторного заражения COVID-19

Количество заболевших коронавирусом растёт серьёзными темпами. Общее число заражённых COVID-19 в мире на данный момент составляет 67,5 млн человек. В России коронавирусная инфекция была подтверждена у 2,5 млн человек. Всё чаще фиксируются случаи повторного заражения COVID-19. Эксперты утверждают, что вероятность нового инфицирования снижают не только гигиенические процедуры, ношение масок и изоляция, но и приём специальных препаратов. NEWS.ru узнал у специалистов, какие лекарства помогут не подхватить вирус во второй раз.

Как и любые респираторные вирусы, COVID-19 активизируется в холодное время года, сообщил в беседе с NEWS.ru доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Низкая температура воздуха и нехватка солнца снижают защитные силы организма, и шанс заболеть повышается.

Tpg/Global Look Press

Те, кто уже переболел коронавирусом, могут быть инфицированы повторно. Как сообщил Альтштейн, риск рецидива СOVID-19 повышается у людей, которые перенесли его в лёгкой или бессимптомной форме. Эксперт не исключил, что во второй раз недуг может оказаться тяжелее для организма, чем в первый. У многих переболевших иммунный ответ оказывается низким, и антител после заболевания либо нет, либо они в низком титре. Поэтому такие люди имеют все шансы заболеть повторно.

Для предотвращения повторного заражения важна медикаментозная профилактика респираторных вирусных заболеваний. Есть препараты, которые могут снижать риск повторного инфицирования COVID-19. Так, например, китайские учёные недавно обнаружили, что данным свойством обладает российское лекарство «Арбидол». Соответствующее исследование было опубликовано в журнале PLOS ONE.

Китайские врачи провели эксперимент на 368 пациентах, которые переболели COVID-19. Почти у всех недуг протекал в среднетяжёлой форме. В качестве терапии 90% из них получали российский препарат «Арбидол», а ещё 58% — «Интерферон» посредством небулайзера. Также больных лечили «Рибавирином», кортикостероидами, комбинацией «Лопинавира» и «Ритонавира».

Li Ziheng/Global Look Press

Все пациенты выздоровели. После выписки из больницы они прошли 14-дневный карантин и сдали два отрицательных теста. Впоследствии только 23 человека заразились повторно. Но у них заболевание было в более лёгкой форме — не наблюдалось высокой температуры, кашля и поражения лёгких. Эксперты сделали вывод, что такая антивирусная терапия была связана с более низкой вероятностью повторного заражения, а также повышала шанс на лёгкое течение недуга в будущем.

Когортный анализ показал, что «Арбидол» может снизить частоту повторного заражения SAR-CoV-2. Помимо того что препарат оказывает прямое противовирусное действие во время ранней вирусной репликации SARS-CoV in vitro, одно из ретроспективных когортных исследований показало, что комбинированное лечение «Арбидолом» и «Лопинавиром»-«Ритонавиром» сокращает продолжительность выделения вируса по сравнению с лечением только комбинацией «Лопинавир»-«Ритонавир», — такие выводы сделали авторы научной работы, опубликованной в журнале PLOS ONE.

В новой, девятой версии рекомендаций Минздрав РФ включил «Арбидол» также и в схему профилактики COVID-19, в том числе для экстренной профилактики инфекции у медицинских работников. Применение препарата возможно для всех возрастных групп как отдельно, так и в сочетании с другими лекарствами. Помимо профилактики, препарат эффективно борется и с распространением вируса в организме, если заражение уже произошло. Лекарство подавляет активность инфекционного агента, говорится в документе ведомства.