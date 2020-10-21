Академик РАН предупредил о возможном ухудшении эпидситуации зимой

https://static.news.ru/photo/09dba656-13b4-11eb-87bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться, если зима будет тёплой. Об этом заявил глава Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, академик РАН Арег Тотолян.

Если зима будет тёплой и сырой, то эпидемиологическая ситуация может ухудшиться, а на фоне морозов, наоборот, вирусы распространяются хуже, — цитирует учёного РИА Новости.

Академик добавил, что не видит необходимости в ужесточении уже существующих ограничений. По его словам, если граждане будут соблюдать все профилактические рекомендации, то роста числа заражений не будет. Более того, этот показатель начнёт снижаться.

По данным на 21 октября за сутки в России зафиксировано 15,7 тысячи новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране заразились более 1,4 млн человек. Жертвами COVID-19 за минувшие 24 часа стали 317 человек, а всего количество летальных исходов составляет около 25 тысяч. Число выздоровевших за сутки увеличилось на 10,9 тысячи человек, а их общее количество достигло почти 1,1 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роспотребнадзоре спрогнозировали прекращение прироста заражений COVID-19 на начало ноября. При этом в ведомстве отметили, что на пике число выявляемых заболевших за сутки может достичь 20 тысяч.