5809 россиян выписали за сутки по выздоровлении от COVID-19

https://static.news.ru/photo/8d91f31c-f7f1-11ea-8793-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки российские врачи выписали 5809 пациентов по выздоровлении от COVID-19. Их тесты на коронавирус дают отрицательный результат.

При этом суточное количество заболевших, по данным оперштаба, ниже числа вылечившихся. Так, сообщается о 5670 новых диагнозах. Также сообщается о 132 летальных исходах от COVID-19.

Всего с начала эпидемии в России выявлено 1 079 519 случаев коронавирусной инфекции. Большая часть людей — 890 114 человек — уже поправилась. Побороть болезнь не смогли 18 917 пациентов.

Учитывая число выздоровевших и умерших, число людей, больных COVID-19, на данный момент в России составляет 170 488.

Как ранее писал NEWS.ru, 45,6% россиян не собираются делать прививку от COVID-19. Ещё 18,6% планируют подождать до следующего года и принять решение позже, следует из опроса, проведённого дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ. Сразу обратиться за вакциной хотят 13,2% респондентов, через несколько месяцев сделают это 4,6%.