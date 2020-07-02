Ubisoft анонсировала собственную «королевскую битву»

https://static.news.ru/photo/55dac65a-bcfb-11ea-8466-fa163e074e61_660.jpg Ubisoft

Компания Ubisoft представила новый проект Hyper Scape. Игра представляет собой «королевскую битву» в урбанистическом антураже от первого лица.

За разработку Hyper Scape отвечает студия Ubisoft Montreal. Действие игры происходит в 2054 году, когда 100 претендентов (одиночки или в командах по три человека) попадают в виртуальный город Нео-Аркадию и сражаются за звание победителя.

По словам авторов, с самого начала проект создавался как динамичная «королевская битва» с активными перемещениями, в том числе в высоту. В Hyper Scape также действуют хаки — способности, которые можно «подобрать» в игровом мире аналогично оружию. Они предоставляют преимущества как в атаке, так и в защите при любом стиле игры: установка мины, обнаружение врага, защита отряда и т. д.

Разработчики также добавили в Hyper Scape несколько новых механик для «королевской битвы»: непредсказуемое расположение разрушаемых секторов Нео-Аркадии или «фантомы», когда после гибели персонажа игра для геймера не заканчивается. В конце матча Hyper Scape на поле боя появляется корона, после чего начинается фаза решающего боя. У игроков появляется выбор, как именно добиваться победы: можно попытаться забрать корону и продержать её в течение 45 секунд, а можно попробовать одолеть всех оппонентов и остаться последним выжившим (или последней уцелевшей командой).

Hyper Scape будет доступна в рамках ограниченного по времени технического тестирования на РС во многих странах Северной Америки и Европы. Оно продлится до 7 июля. Позже в тестовой версии на время появится одиночный режим «Тёмная пелена». Весь прогресс и полученные предметы будут сохранены для следующих этапов тестирования и полной версии игры.

Ранее NEWS.ru рассказал, что компания Capcom поделилась новыми деталями о хорроре Resident Evil Village. Как заметили разработчики, игра завершит историю, начатую в седьмой части.

Сейчас проект готов на 60%, он находится в разработке около 3,5 года. Capcom также ещё раз подтвердила, что деревню (village), которая станет местом действия новой части, можно назвать другим протагонистом, и поэтому её вынесли в название.