https://static.news.ru/photo/e4ff746a-32af-11ea-98c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Naoki Nishimura/Global Look Press

Грядущая игровая консоль PlayStation 5 (PS5) получит уникальные элементы, которые игровое подразделение Sony Interactive Entertainment пока не спешит раскрывать.

В PS5 присутствуют ещё больше уникальных элементов, которые отделяют её от предыдущих консолей. «Существенные изменения» только будут анонсированы, — заметил в интервью Business Insider Japan президент и исполнительный директор Sony Interactive Entertainment (SIE) Джим Райан.

По словам Райана, каждый раз, когда выпускается новая консоль, разработчики улучшают процессор и графику, но при этом производителю не стоит забывать и о «специальных предложениях». У PS5, как вновь подтвердил глава SIE в рамках выставки CES 2020, одними из главных особенностей станут специальный чип для 3D-звука, кастомный SSD, аппаратная трассировка лучей, привод Ultra HD Blu-Ray, а также адаптивные триггеры и улучшенная функция вибрации нового контроллера.

Райан хвалит изменения геймпада, приводя в пример его использование в Gran Turismo Sport. Президент SIE называет взаимодействие с контроллером совершенно другим опытом (благодаря тактильной обратной связи и триггерам), после которого у игроков «уже не будет дороги назад». Таким образом Райан намекнул, что геймеры не захотят возвращаться к использованию предыдущей версии геймпада.

На CES 2020 Sony Interactive Entertainment не раскрыла новых подробностей о PS5, но вместо этого представила логотип консоли.

В конце декабря NEWS.ru писал, что Digital Foundry подтвердил декабрьскую утечку характеристик консолей следующего поколения PlayStation 5 (PS5) и Xbox Series X. Как утверждают специалисты, информация действительно исходит от компании AMD.