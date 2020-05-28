Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

https://static.news.ru/photo/fb4f7346-a104-11ea-9855-fa163e074e61_660.jpg Фото: Epic Games/vk.com

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store. Пользователи онлайн-сервиса могут забрать сборник до 4 июня.

За активацию Epic Games, как и в случае с предыдущими раздачами GTA V и Civilization VI, даёт купон на 650 рублей, действующий до 1 ноября. Юзеры могут использовать его при покупке игр от 899 рублей (на предзаказы он не распространяется).

Сборник включает Borderlands 2 и The Pre-Sequel со всеми вышедшими дополнениями. Согласно подтвердившейся утечке, последним бесплатным тайтлом станет ARK: Survival Evolved. Её раздача продлится с 4 по 11 июня.

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