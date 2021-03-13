Британская компания ищет виртуального садовода в Minecraft

https://static.news.ru/photo/653ea1ac-84c9-11eb-a050-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/minecraft

Британская компания WhatShed ищет виртуального садовода для игры Minecraft. Специалист должен уметь благоустраивать садовые участки и заниматься планировкой конструкций.

В обязанности садовода будет входить помощь клиенту в проектировании его сада в игре-«песочнице» и объяснения, что нужно поменять и почему. Кроме консультаций специалист также должен создавать различные варианты благоустройства сада. За час консультаций садоводу обещают платить 50 фунтов (около пяти тысяч рублей), сообщает компания.

Получить вакансию могут соискатели со всего мира, поскольку работа предполагается удалённой и с гибким графиком. Среди требований к кандидатам: опыт работы с ландшафтным дизайном, хорошее знание Minecraft, умение «мыслить творчески» и общаться с людьми. Также у соискателей должна быть приставка Nintendo Switch, PlayStation или Xbox, а также копия Minecraft и стабильный Интернет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пользователь под псевдонимом Janisko потратил два года на воссоздание Чернобыля в Minecraft. Первая из запланированной серии карт получила название Chernobyl Universe («Вселенная Чернобыля»). Локация предназначена для игры в режиме выживания. По словам автора карты, его цель заключается в максимально точном отражении реальной Чернобыльской зоны.

В ноябре стало известно, что трое девятиклассников из города Канска Красноярского края рискуют оказаться в тюрьме за то, что хотели взорвать здание ФСБ, построенное в компьютерной игре Minecraft. Подростки могут получить серьёзные сроки. Им грозит заключение вплоть до пожизненного.