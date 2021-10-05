Захарова предложила создавать и развивать российские соцсети

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала глобальный сбой в работе популярных мировых соцсетей и мессенджеров, произошедший накануне. По её мнению, это лишний повод задуматься над созданием отечественных альтернативных продуктов. Об этом она рассказала в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Мы должны понимать, что подобный локдаун может случиться в любую секунду, исходя из тех процессов, которые сейчас набирают обороты в США, — сказала Захарова.

Она также заявила о несостоятельности позиции тех, кто считает, что развитие собственного сегмента Интернета выключит Россию из мировой Сети.

Отметим, в 2020 году Минкомсвязь составила список «социально значимых» ресурсов. В него в том числе вошли и отечественные социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир» и другие. А также мессенджеры ICQ и «ТамТам».

Ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин предположил, что глобальный сбой в работе Facebook произошёл из-за экономии на инженерах и технических специалистах. По его мнению, даже после произошедшего в компании не будут увеличивать финансирование IT-подразделений.