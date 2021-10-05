Cбой в работе Facebook объяснили желанием сэкономить

Глобальный сбой в работе Facebook произошёл из-за экономии на инженерах и технических специалистах, но после произошедшего в компании не будут увеличивать финансирования IT-подразделений, уверен аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В разговоре с NEWS.ru эксперт добавил, что подобные сбои, правда менее масштабные, происходят и в Apple, но «яблочников» любят на рынке в отличие от компании Марка Цукерберга. Сбой сервисов Facebook продолжался более семи часов.

Если вы стреляете себе в ноги трясущимися руками, рано или поздно вы по ногам попадёте, что случилось у Facebook не в первый раз. Это не первый сбой, это просто масштабный сбой. Экономия на инженерах, на техническом персонале, она приводит к таким последствиям, — рассказал Муртазин.

Он подчеркнул, что в компании Apple «ровно та же самая история».

Вы можете посмотреть на компанию Apple, там ровно та же самая история. Просто Apple любят на рынке в отличие от Facebook и там сбои не такие масштабные, — отметил аналитик.

Муртазин думает, что руководство социальной сети не будет увеличивать финансирование своего IT-сектора, чтобы сохранить баланс и при минимуме инвестиций, заработать максимум прибыли. При этом какое-то количество «стрелочников» из компании будет уволено.

Будет ли Facebook в достаточной мере свой IT финансировать? Я думаю, ответ на него тоже очевиден, нет не будет потому, что они пытаются сохранить баланс: минимум необходимых инвестиций, чтобы максимум зарабатывать. Абсолютно стандартная история, — считает специалист.

4 октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других приложений Цукерберга оказались недоступны для пользователей почти на семь часов. Позже в компании назвали причину неполадок — изменение конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой траффик между центрами компании по обработке данных. Инженеры были вынуждены перезагрузить сервера в ручном режиме, при этом, чтобы открыть некоторые серверные шкафы в Калифорнии пришлось применить болгарку.