Инженеры Facebook прорвались к серверам с помощью болгарки

Инженеры Facebook использовали болгарку, чтобы добраться до серверов и перезапустить их в ручном режиме после произошедшего масштабного сбоя. Специалистам помешали электронные замки. Об этом сообщает газета The New York Times.

Для получения доступа к электронным замкам некоторых серверов в Калифорнии специалистам пришлось применить болгарку. Однако позднее упоминание об инструменте из статьи было удалено. Газета уточнила, что никто не резал ограду болгаркой.

Facebook, а также Instagram, WhatsApp и несколько других приложений компании 4 октября оказались недоступны для пользователей почти на семь часов. Глава Facebook Марк Цукерберг извинился за глобальный сбой. Он отметил, что знает, как сильно пользователи полагаются на услуги компании, чтобы оставаться на связи с близкими людьми.

Команда инженеров Facebook заявила, что причиной глобального сбоя в соцсети стали изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов. Они отвечают за координацию сетевого трафика между центрами компании по обработке данных, из-за них возникли проблемы, прервавшие связь.