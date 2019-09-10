Фото: pixabay.com

Более 900 приложений-фонариков в Google Play запрашивали у пользователей доступ к разным функциям и данным смартфонов.

Программное обеспечение в среднем запрашивает 25 разрешений. Среди них — доступ к данным и записи контактов, а также к записи звука. Полученную информацию могут использовать не только разработчики, но и...