Консультант по кибербезопасности Эдди Чэнг (Eddie Zhang) снабдил новой функцией свой робот-пылесос. Энтузиаст подключил устройство к музыкальному сервису Spotify и превратил его в динамик.
Чэнг выложил инструкцию по подключению пылесоса на своём сайте. Пользователь может выбирать музыкальный трек и регулировать громкость, однако качество звука оставляет желать лучшего.
Ранее News.ru писал, что робота «Фёдора» доставили в расположенную в подмосковном Королёве Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия». Там изделие Роскосмоса убрали на хранение в кофр.