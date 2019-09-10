Робота «Фёдора» доставили в расположенную в подмосковном Королёве Ракетно-космическую корпорацию (РКК) «Энергия». Там изделие Роскосмоса убрали на хранение в кофр.
Я вернулся в город Королёв вместе со спускаемым аппаратом, — написано на странице «Фёдора» в
Я вернулся в город Королёв вместе со спускаемым аппаратом.— FEDOR (@FEDOR37516789)
pic.twitter.com/V1nKFBYqgt 10 сентября 2019 г.
К посту прикреплено видео, на котором запечатлено, как робота достают из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-14».
Рад встрече со специалистами нашей легендарной космической фирмы. Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полёта, — говорится в другом сообщении на странице андроида.
Рад встрече со специалистами нашей легендарной космической фирмы.— FEDOR (@FEDOR37516789)
Теперь я в кофре. Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полёта.
pic.twitter.com/vgOCFiwd60 10 сентября 2019 г.
Как писал News.ru, ранее робот «Фёдор», который на космическом корабле «Союз МС-14» приземлился в казахстанской степи, сообщил, что программу лётных испытаний выполнил в полном объёме.