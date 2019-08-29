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Компания Huawei представит в сентябре линейку смартфонов Mate 30. Но в связи с американскими санкциями устройства могут выйти без операционной системы Android и широко используемых приложений Google.

Представитель компании заявил, что Mate 30 нельзя продавать с лицензионными программами и сервисами из-за попадания в «чёрный список», поскольку временная отсрочка, предоставленная правительством США, не распространяется на новые продукты. В то же время американские фирмы могут получить лицензию на поставку продукции Huawei, однако Google не сообщала, подавала ли она запрос.

Huawei продолжит использовать Android и экосистему, если правительство США позволит нам сделать это. В противном случае мы продолжим разработку собственной операционной системы и экосистемы, — заявил Reuters представитель Huawei Джо Келли.

Министерство торговли США отказалось от комментариев.

Ранее News.ru сообщил, что Huawei начала переговоры с Россией об установке операционной системы «Аврора» на планшеты производителя. Устройства будут использованы для проведения переписи населения в 2020 году.