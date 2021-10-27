Instagram распространит новую функцию на всех пользователей

Прикреплять гиперссылки в короткие видеоролики — сторис — смогут все пользователи социальной сети Instagram независимо от статуса аккаунта. Ранее такая возможность предоставлялась только верифицированным аккаунтам. Об этом сообщается в официальном блоге сети.

В Instagram отметили, что когда только ввели данную функцию, она была ограничена верифицированными аккаунтами и учётными записями с определённым количеством подписчиков.

От остальной части сообщества мы услышали, что они тоже хотят делиться с друзьями и семьёй вещами, имеющими для них значение <...>. Так что сейчас мы даём доступ к функции гиперссылок для всех, — сообщили в соцсети.

Instagram является приложением с элементами соцсети, оно предназначено для публикации и оценки фото и видеороликов. В 2012-м приложение приобрела компания Facebook. В 2020 году Instagram стал одним из самых популярных приложений в мире.

Ранее были названы соцсети и приложения, представляющие наибольшую опасность для подростков. Среди них TikTok, Snapсhat, ASKfm, Tinder и Instagram.