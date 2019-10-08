https://static.news.ru/photo/901c2bae-e9a4-11e9-8586-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andre M. Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Google подготовила новую версию требований для производителей устройств. Судя по документу, все девайсы, утверждённые после 31 января 2020 года, должны будут работать только под управлением Android 9 Pie.

Таким образом, Google прекратит одобрять новые устройства на Android 9 Pie. Однако это не означает, что пользователи больше не увидят гаджетов с этой версией мобильной операционной системы. Компании могут получить одобрение до намеченной даты и выпустить их уже гораздо позже, сообщает XDA Developers .

Финальная версия Android 9 Pie вышла 6 августа 2018 года.

Ранее News.ru сообщил, что Google обустроила в одном из своих американских офисов кладбище закрытых сервисов. Каждому посвящено собственное «надгробие» с названием и логотипом.