Компания Google подготовила новую версию требований для производителей устройств. Судя по документу, все девайсы, утверждённые после 31 января 2020 года, должны будут работать только под управлением Android 9 Pie.
Таким образом, Google прекратит одобрять новые устройства на Android 9 Pie. Однако это не означает, что пользователи больше не увидят гаджетов с этой версией мобильной операционной системы. Компании могут получить одобрение до намеченной даты и выпустить их уже гораздо позже, сообщает
Финальная версия Android 9 Pie вышла 6 августа 2018 года.
Ранее News.ru сообщил, что Google обустроила в одном из своих американских офисов кладбище закрытых сервисов. Каждому посвящено собственное «надгробие» с названием и логотипом.
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