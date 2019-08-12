Ранее пользователи могли использовать подобный метод аутентификации в Google Pay и приложениях. С выходом обновления отпечаток предоставит доступ к одному из сервисов разработчиков в браузере Chrome.
В настоящее время функция пока доступна только для просмотра и редактирования паролей, сохранённых в аккаунте. Однако Google заявила, что планирует добавить возможность входа по отпечатку и в другие сервисы компании, а также Google Cloud.
Функция уже доступна некоторым пользователям Android, начиная с седьмой версии мобильной операционной системы. Как отметили разработчики, нововведение появится на всех устройствах «в течение следующих нескольких дней».
Ранее News.ru сообщил, что Samsung в сотрудничестве с Xiaomi представила датчик изображения ISOCELL Bright HMX. Разработка представляет собой 108-мегапиксельный сенсор для смартфонов, размеры которого составляют 1/1,33 дюйма.