https://static.news.ru/photo/17e796ac-bd97-11e9-a702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Harry Hart/imageBROKER.com/Global Look Press

Google добавила возможность заходить в некоторые сервисы компании при помощи отпечатка пальца.

BREAKING: Android Users Can Now Log in to Google Services Using Fingerprint https://t.co/8nrLRSj4fC — Thugincdesigns (@Thugincdesigns1) 13 августа 2019 г.

Ранее пользователи могли использовать подобный метод аутентификации в Google Pay и приложениях. С выходом обновления отпечаток предоставит доступ к одному из сервисов разработчиков в браузере Chrome.

В настоящее время функция пока доступна только для просмотра и редактирования паролей, сохранённых в аккаунте. Однако Google заявила, что планирует добавить возможность входа по отпечатку и в другие сервисы компании, а также Google Cloud.

Функция уже доступна некоторым пользователям Android, начиная с седьмой версии мобильной операционной системы. Как отметили разработчики, нововведение появится на всех устройствах «в течение следующих нескольких дней».

Ранее News.ru сообщил, что Samsung в сотрудничестве с Xiaomi представила датчик изображения ISOCELL Bright HMX. Разработка представляет собой 108-мегапиксельный сенсор для смартфонов, размеры которого составляют 1/1,33 дюйма.