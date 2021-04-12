Эксперт рассказал, как продлить жизнь ноутбуку

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Средний срок службы ноутбука в России составляет около четырёх лет. Чтобы продлить жизнь компьютеру, необходимо следовать нескольким правилам. Об этом рассказал директор по стратегии и развитию медиапроектов Vail.ru Group Дмитрий Рябинин.

В интервью радио Sputnik Рябинин отметил , что во время пандемии коронавируса в 2020 году компьютеры и ноутбуки стали одной из самых востребованных категорий техники и сейчас перед их покупателями стоит вопрос продления сроков их службы.

Первое правило, которому необходимо следовать владельцам ноутбуков, — не давать аккумулятору устройства полностью разряжаться. По словам эксперта, любая батарея имеет свой срок службы и ограниченный цикл зарядки.

Чем реже вы заряжаете аккумулятор, тем дольше срок службы. Вот такая простая математика, — сказал Дмитрий Рябинин.

Правило номер два — соблюдение температурного режима, поскольку литийионные аккумуляторы, на которых чаще всего работает ноутбук, крайне чувствительны к жаре. Оптимальной температурой работы компьютера является +10–30 градусов. Хранить гаджет можно в температурных пределах от −25 до +45 градусов.

Всё, что выходит за эти параметры, может навредить ноутбуку, — пояснил специалист.

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