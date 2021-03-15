У браузера Google Chrome нашли шесть малоизвестных функций

https://static.news.ru/photo/d3c10202-9bd0-11e9-81f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Браузер Google Chrome содержит в себе шесть малоизвестных функций. Об этом сообщает Al Jazeera.

Так, при необходимости передать свой компьютер для работы другому человеку, рекомендуется включить гостевой режим. Тогда посторонний не сможет увидеть историю поисковых запросов. Для этого следует нажать изображение профиля в правом верхнем углу браузера и выбрать необходимый режим.

Ещё одна функция: возможность воспроизведения аудио- и видеофайлов в популярных форматах без использования специальных программ. Для этого нужно просто перетащить документ в новую вкладку.

Одна из самых новых функций — группировка вкладок с помощью разных цветов и меток. Чтобы открыть меню функции, надо кликнуть правой кнопкой мыши по любой открытой вкладке и в появившемся меню указать пункт «Добавить вкладку в новую группу».

Также с помощью данного браузера можно отправить интересные для пользователя вкладки на другие устройства. Для этого надо нажать правой кнопкой мыши на URL-адрес, затем появится опция «Отправить на ваши устройства». Нажав на неё, можно выбрать на какой гаджет или компьютер отправиться вкладка.

Функция «Ваши устройства» — все устройства, на которых установлен браузер Google Chrome и где используется учётная запись Google конкретного пользователя.

Ещё одна функция — продолжение просмотра вкладки с последнего места чтения при выключении браузера. Эта функция активируется в пункте «Настройки» меню браузера. Там следует выбрать пункт «Продолжить с того места, где вы остановились».

И заключительная обнаруженная функция — смена стандартной темы браузера. Это также делается через «Настройки» в меню.

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