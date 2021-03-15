У браузера Google Chrome нашли шесть малоизвестных функций

Браузер Google Chrome содержит в себе шесть малоизвестных функций. Об этом сообщает Al Jazeera.
Так, при необходимости
Ещё одна функция: возможность воспроизведения аудио- и видеофайлов в популярных форматах без использования специальных программ. Для этого нужно просто перетащить документ в новую вкладку.
Одна из самых новых функций — группировка вкладок с помощью разных цветов и меток. Чтобы открыть меню функции, надо кликнуть правой кнопкой мыши по любой открытой вкладке и в появившемся меню указать пункт «Добавить вкладку в новую группу».
Также с помощью данного браузера можно отправить интересные для пользователя вкладки на другие устройства. Для этого надо нажать правой кнопкой мыши на URL-адрес, затем появится опция «Отправить на ваши устройства». Нажав на неё, можно выбрать на какой гаджет или компьютер отправиться вкладка.
Функция «Ваши устройства» — все устройства, на которых установлен браузер Google Chrome и где используется учётная запись Google конкретного пользователя.
Ещё одна функция — продолжение просмотра вкладки с последнего места чтения при выключении браузера. Эта функция активируется в пункте «Настройки» меню браузера. Там следует выбрать пункт «Продолжить с того места, где вы остановились».
И заключительная обнаруженная функция — смена стандартной темы браузера. Это также делается через «Настройки» в меню.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что названы слова, которые нельзя искать в Интернете.