Аpple реализует в iPhone полезную функцию с запозданием в несколько лет

https://static.news.ru/photo/b9d7d346-6f9d-11eb-8d5a-96000091f725_660.jpg Фото: Alex Tai/Keystone Press Agency/Global Look Press

Функция Always on Display, давно используемая другими производителями смартфонов, может появиться и на новом iPhone.

Отмечается, что она позволяет появляться ограниченной информации на смартфоне в режиме ожидания. Apple выпустила первый iPhone с подобным экраном ещё в 2017 году, но компания пока так и не реализовала полезную опцию.

Однако уже iPhone 13 (по другим данным — 12s) получит новые дисплеи на органических светодиодах, выполненные по технологии LTPO. Кроме Always on Display, такой экран даст возможность обновлять картинку на частоте 120 Гц, сообщает Appleinsider.

Значки часов и батареи, очевидно, всегда будут видны на экране, даже если экран заблокирован, — отмечают специалисты.

Новый iPhone будет представлен осенью 2021 года. Инсайдеры обещают смартфону подэкранный сканер отпечатков пальцев и другие крупные нововведения.

Как писал NEWS.ru, политика ценообразования Apple позволит раскрыть стоимость будущего девайса с максимальным объёмом накопителя.

При каждом увеличении памяти на 128 гигабайт цена устройства увеличивается примерно на $100. Так, в США iPhone 12 Pro с 128 гигабайтами памяти был оценён в $999 долларов, версии на 256 и 512 гигабайт — $1099 и $1299 долларов соответственно. Таким образом, iPhone 13 Pro с накопителем в один терабайт может быть оценён в США и Китае в $1699.