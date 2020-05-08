AMD до конца года выпустит старшую видеокарту с архитектурой RDNA2

Ежегодное собрание акционеров компании AMD впервые прошло в онлайн-формате из-за коронавирусной пандемии. Однако аналитики все равно смогли задать свои вопросы главе компании Лизе Су. Один из них касался сроков появления старшего графического адаптера с трассировкой лучей на основе архитектуры RDNA 2.
Как
Издание напоминает, что проблема отсутствия флагманского графического решения, которое должно заменить снятую с производства видеокарту Radeon VII, стоит достаточно остро, что и объясняет интерес аналитиков к этой теме. Из выступления Лизы Су следует, что AMD планирует глобальное обновление всей линейки своих графических продуктов.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что хакерам удалось заполучить исходный код видеокарт AMD.
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