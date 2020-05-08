AMD до конца года выпустит старшую видеокарту с архитектурой RDNA2

https://static.news.ru/photo/9e75fcd8-9201-11ea-a6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: amd.com

Ежегодное собрание акционеров компании AMD впервые прошло в онлайн-формате из-за коронавирусной пандемии. Однако аналитики все равно смогли задать свои вопросы главе компании Лизе Су. Один из них касался сроков появления старшего графического адаптера с трассировкой лучей на основе архитектуры RDNA 2.

Как передаёт издание 3Dnews, Лиза Су заявила, что старшая видеокарта с RDNA2 будет представлена до конца 2020 года. Глава AMD подчеркнула, что эту архитектуру будут использовать в компонентах новых игровых консолей от Sony и Microsoft, которые выйдут на рынок осенью 2020 года. Су подтвердила, что RDNA 2 будет поддерживать аппаратное ускорение трассировки лучей.

Издание напоминает, что проблема отсутствия флагманского графического решения, которое должно заменить снятую с производства видеокарту Radeon VII, стоит достаточно остро, что и объясняет интерес аналитиков к этой теме. Из выступления Лизы Су следует, что AMD планирует глобальное обновление всей линейки своих графических продуктов.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что хакерам удалось заполучить исходный код видеокарт AMD.