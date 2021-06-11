Жириновский назвал национализм причиной победы Бельгии над Россией на Евро

https://static.news.ru/photo/f5290dbe-cc3d-11eb-8d9f-96000091f725_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главной причиной победы сборной Бельгии над россиянами на прошедшем матче Евро-2020 является национализм маленького народа. Такое мнение в своём Telegram-канале высказал политик, глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Матч состоялся 12 июня на стадионе в Санкт-Петербурге. Для россиян игра закончилась разгромным поражением со счётом 0:3. Дубль по ходу встречи оформил Ромелу Лукаку.

После проигранного матча многие начали критиковать сборную России и предлагать свои варианты причины произошедшего фиаско. Один из них представил Владимир Жириновский. Он заявил, что причина победы бельгийцев заключается в национализме маленького народа. По его словам, валлонцы и фламандцы веками боролись за независимость. Как считает лидер ЛДПР, в ходе этой борьбы у перечисленных народов сформировалась ненависть ко всем вокруг. И данное чувство для них является мощным допингом, с помощью которого и завоёвываются победы на спортивных аренах.

А у нас этого нет, потому что веками нашу национальную идентичность размывали. И царя за это ненавидели, и советскую власть ненавидели, и Ельцина ненавидели. То мы советский народ, то российский, но почему-то не русский. Это не вызывает у граждан чувства единства, — написал Жириновский.

Ранее стало известно, что бывшего теннисиста Евгения Кафельникова разочаровала игра сборной России по футболу в первом матче группового этапа чемпионата Европы против команды Бельгии. Он назвал разгромное поражение «позорищем».

Кроме того, первую игру сборной на Евро в разговоре с журналистами прокомментировал депутат Государственной думы Игорь Лебедев. По его словам, никто в РФ не испытывал иллюзий перед встречей национальной команды с лучшим коллективом по версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).