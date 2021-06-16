«Жалко смотреть на это зрелище»: болельщики раскритиковали сборную России

Сборная России по футболу обыграла аутсайдера группы B — финнов во втором матче чемпионата Европы-2020 с минимальным счётом 1:0. Болельщики хоть и остались довольны результатом, но нашлись и те, кто посчитал эту победу пустой.
Жалко смотреть на это зрелище, — признался один из пользователей Twitter.
А всё началось действительно красиво: буквально на третьей минуте в ворота Матвея Сафонова, который заменил Антона Шунина в стартовой заявке, прилетел гол. Его спасло одно — удар был нанесён из позиции вне игры.
Один из болельщиков пошутил: «Мы русские, с нами офсайд».
Но всё же, оказалось, не единственное. Однако после не засчитанного гола в наши ворота подопечные Черчесова «рванули» вперёд: они создавали момент за моментом, однако до ударов в створ ворот не доходило. И вот в добавленное время россиянам повезло: точно пробить в дальнюю «девятку» с левой ноги удалось Миранчуку.
Болельщики сразу разделились на две категории: те, кто порадовался голу, и те, кто момент не оценил.
Господи, радуемся вымученному голу в ворота финнов, до чего дошли уже, — написал один из пользователей.
Как итог: «безумные скорости, игра в касание, бесконечное желание и стремление играть в атаку, безупречные дриблинг и техника и непревзойдённая самоотдача, не радуют русских болельщиков на этом Евро», — считает один из фанатов.
Не обошлось, естественно, шуток в сторону главного тренера сборной России Станислава Черчесова. В одном из эпизодов он споткнулся и упал на бровке. Его поза на четвереньках стала главным поводом новых твиттов.
Впереди команду Черчесова ожидает сборная Дании. И вот как бы не хотелось, чтобы шутки были положительными, возникает страх обратного.
С такой игрой дальше делать нечего. Тянуть время в концовке против финнов — это, конечно, полный трындец. Датчане в последней игре будут супер мотивированы, набрать против них даже одно очко будет невероятно трудно, — заключил болельщик.