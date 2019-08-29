Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет с «Бенфикой» (Португалия), «Лионом» (Франция) и «Лейпцигом» (Германия) в группе G.
Об этом стало известно в ходе жеребьёвки в Монако.
Итак, результаты жеребьевки— ФК «Зенит» (@zenit_spb)
@ChampionsLeague!
Как вам?
pic.twitter.com/edDYv8X2Ew August 29, 2019
Ещё один российский клуб «Локомотив» (Москва) встретится с «Ювентусом» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Байером» (Германия). «Железнодорожники» сыграют в группе D.
ВАУ! «Локомотив» сыграет в группе D Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байер 04».— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv)
#UCLdraw pic.twitter.com/S7r2VzftCZ August 29, 2019
32 участника группового этапа Лиги чемпионов были распределены на этапе жеребьёвки по четырём корзинам. Чемпион России прошлого сезона «Зенит» попал в первую корзину, вице-чемпион «Локомотив» в четвёртую.
ВСЕ ГРУППЫ— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru)
Какая самая сильная?
#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/EgdJIbR2Jb August 29, 2019
Ранее УЕФА представил официальный мяч Лиги чемпионов сезона-2019/20, писал News.ru.