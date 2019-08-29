Фото: ChampionsLeague/twitter.com

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет с «Бенфикой» (Португалия), «Лионом» (Франция) и «Лейпцигом» (Германия) в группе G.

Об этом стало известно в ходе жеребьёвки в Монако.

Ещё один российский клуб «Локомотив» (Москва) встретится с «Ювентусом» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Байером» (Германия). «Железнодорожники» сыграют в группе D.

32 участника группового этапа Лиги чемпионов были распределены на этапе жеребьёвки по четырём корзинам. Чемпион России прошлого сезона «Зенит» попал в первую корзину, вице-чемпион «Локомотив» в четвёртую.

Ранее УЕФА представил официальный мяч Лиги чемпионов сезона-2019/20, писал News.ru.

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