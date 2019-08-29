https://static.news.ru/photo/a80a4b08-ca80-11e9-b4bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: ChampionsLeague/twitter.com

Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург) на групповой стадии Лиги чемпионов сыграет с «Бенфикой» (Португалия), «Лионом» (Франция) и «Лейпцигом» (Германия) в группе G.

Об этом стало известно в ходе жеребьёвки в Монако.

Ещё один российский клуб «Локомотив» (Москва) встретится с «Ювентусом» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Байером» (Германия). «Железнодорожники» сыграют в группе D.

ВАУ! «Локомотив» сыграет в группе D Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Атлетико» и «Байер 04». #UCLdraw pic.twitter.com/S7r2VzftCZ — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) August 29, 2019

32 участника группового этапа Лиги чемпионов были распределены на этапе жеребьёвки по четырём корзинам. Чемпион России прошлого сезона «Зенит» попал в первую корзину, вице-чемпион «Локомотив» в четвёртую.

Ранее УЕФА представил официальный мяч Лиги чемпионов сезона-2019/20, писал News.ru.