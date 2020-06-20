Заболотный объяснил ситуацию по матчу «Сочи» — «Ростов»

https://static.news.ru/photo/62f3dcf4-b2ed-11ea-b965-fa163e074e61_660.jpg Фото: pfcsochi.ru

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (10:1), отметив, что игроки сочинской команды ничего не решали.

Мы — футболисты, все работаем по контракту, мы не имеем права решать, что нам делать, кому и когда выходить, играть или не играть! Мы только делаем свою работу, как и все, — написал футболист на своей странице в Instagam.

Заболотный поблагодарил игроков «Ростова» за стремление и самоотдачу, а также пожелал удачи в дальнейшей карьере.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.