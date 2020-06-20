Футбол

Заболотный объяснил ситуацию по матчу «Сочи» — «Ростов»

14:49, 20 июня 2020
Фото: pfcsochi.ru

Нападающий футбольного клуба «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» (10:1), отметив, что игроки сочинской команды ничего не решали.

Мы — футболисты, все работаем по контракту, мы не имеем права решать, что нам делать, кому и когда выходить, играть или не играть! Мы только делаем свою работу, как и все, — написал футболист на своей странице в Instagam.

Заболотный поблагодарил игроков «Ростова» за стремление и самоотдачу, а также пожелал удачи в дальнейшей карьере.

ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram

Ð£Ð²Ð°Ð¶Ð°ÐµÐ¼ÑÐµ Ð±Ð¾Ð»ÐµÐ»ÑÑÐ¸ÐºÐ¸ Ð¸ Ð»ÑÐ±Ð¸ÑÐµÐ»Ð¸ ÑÑÑÐ±Ð¾Ð»Ð°! Ð¥Ð¾ÑÑ Ð¾Ð±ÑÐ°ÑÐ¸ÑÑÑ Ðº ÐÐ°Ð¼ Ð²ÑÐµÐ¼ , Ñ Ð¸Ð½ÑÐ¾ÑÐ¼Ð°ÑÐ¸ÐµÐ¹ Ð¿Ð¾ ÑÐ»Ð¾Ð¶Ð¸Ð²ÑÐµÐ¹ÑÑ ÑÐ¸ÑÑÐ°ÑÐ¸ÐµÐ¹ Ñ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½ÑÑÐ½Ð¸Ð¼ Ð´Ð¾Ð»Ð³Ð¾Ð¶Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÐ¼ Ð´Ð»Ñ Ð½Ð°Ñ Ð²ÑÐµÑ Ð¼Ð°ÑÑÐµÐ¼ ! Ð¯ Ð½Ðµ Ð±ÑÐ´Ñ Ð¾Ð¿ÑÐ°Ð²Ð´ÑÐ²Ð°ÑÑÑÑ , ÑÐ°Ðº ÐºÐ°Ðº Ð½Ðµ Ð² ÑÐµÐ¼ , Ð½Ð¾ ÑÐ¾ÑÑ Ð²Ð½ÐµÑÑÐ¸ ÑÑÐ½Ð¾ÑÑÑ Ð² Ð´Ð°Ð½Ð½ÑÑ ÑÐ¸ÑÑÐ°ÑÐ¸Ñ! ÐÑ- ÑÑÑÐ±Ð¾Ð»Ð¸ÑÑÑ , Ð²ÑÐµ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÐ°ÐµÐ¼ Ð¿Ð¾ ÐºÐ¾Ð½ÑÑÐ°ÐºÑÑ , Ð¼Ñ Ð½Ðµ Ð¸Ð¼ÐµÐµÐ¼ Ð¿ÑÐ°Ð²Ð° ÑÐµÑÐ°ÑÑ , ÑÑÐ¾ Ð½Ð°Ð¼ Ð´ÐµÐ»Ð°ÑÑ , ÐºÐ¾Ð¼Ñ Ð¸ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð²ÑÑÐ¾Ð´Ð¸ÑÑ , Ð¸Ð³ÑÐ°ÑÑ Ð¸Ð»Ð¸ Ð½Ðµ Ð¸Ð³ÑÐ°ÑÑ ! ÐÐ« ÐÐ Ð ÐÐ¨ÐÐÐ ! ÐÑ ÑÐ¾Ð»ÑÐºÐ¾ Ð´ÐµÐ»Ð°ÐµÐ¼ ÑÐ²Ð¾Ñ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÑ ÐºÐ°Ðº Ð¸ Ð²ÑÐµ , Ð¸ ÑÑÑ Ð½ÐµÑ Ð¼ÐµÑÑÐ° ÑÐ¼Ð¾ÑÐ¸ÑÐ¼ , ÑÐ°Ðº ÐºÐ°Ðº Ð¾Ð¿ÑÑÑ ÑÐ°ÐºÐ¸ Ð¶Ðµ Ð¿Ð¾Ð²ÑÐ¾ÑÑÑÑ , ÑÑÐ¾ Ð¼Ñ Ð½Ðµ Ð²ÑÐ±Ð¸ÑÐ°ÐµÐ¼ , Ð½Ðµ ÑÐµÑÐ°ÐµÐ¼ , Ð³Ð´Ðµ , Ñ ÐºÐµÐ¼ Ð¸ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¼Ñ Ð¸Ð³ÑÐ°ÐµÐ¼! ÐÐ°Ð´ÐµÑÑÑ Ð½Ð° Ð²Ð°ÑÐµ Ð¿Ð¾Ð½Ð¸Ð¼Ð°Ð½Ð¸Ðµ ... P.S. Ð¥Ð¾ÑÑ Ð¿Ð¾Ð±Ð»Ð°Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑÐ¸ÑÑ Ð¼Ð¾Ð»Ð¾Ð´ÑÑ ÑÐµÐ±ÑÑ Ð¸Ð· @fcrostov Ð·Ð° ÑÑÑÐµÐ¼Ð»ÐµÐ½Ð¸Ðµ , ÑÐ°Ð¼Ð¾Ð¾ÑÐ´Ð°ÑÑ Ð¸ Ð´ÐµÐ±ÑÑ Ð² Ð ÐÐ , ÑÐ´Ð°ÑÐ¸ Ð²Ð°Ð¼ Ð² Ð´Ð°Ð»ÑÐ½ÐµÐ¹ÑÐµÐ¹ ÐºÐ°ÑÑÐµÑÐµ

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ ZE (@zabolotniy_anton)

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Сочи» обыграл «Ростов» со счётом 10:1 в домашнем матче 23-го тура РПЛ. В составе ростовской команды выступали молодые футболисты молодёжного состава и академии клуба. Средний возраст футболистов «Ростова» в этом матче составлял 17,2 года.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях