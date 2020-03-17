https://static.news.ru/photo/30cb5cae-6886-11ea-a72d-fa163e074e61_660.jpg Блез Матюиди Фото: Fabrizio Carabelli/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Опорный полузащитник клуба «Ювентус» Блез Матюиди сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

Начиная с 11 марта он находится на карантине. Как сообщает пресс-служба туринского клуба, его заболевание протекает бессимптомно.

Матюиди стал вторым игроком футбольного клуба, который заразился коронавирусом. 15 марта 2020 года защитник футбольного клуба «Ювентус» Даниеле Ругани пополнил число итальянцев с заболеванием. Он также был помещён на карантин.

NEWS.ru информировал ранее, что футболист Криштиану Роналду не намерен отдавать свои отели в Португалии для больных коронавирусом.