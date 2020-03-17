Опорный полузащитник клуба «Ювентус» Блез Матюиди сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным.
Начиная с 11 марта он находится на карантине. Как сообщает пресс-служба туринского клуба, его заболевание протекает бессимптомно.
Матюиди стал вторым игроком футбольного клуба, который заразился коронавирусом. 15 марта 2020 года защитник футбольного клуба «Ювентус» Даниеле Ругани пополнил число итальянцев с заболеванием. Он также был помещён на карантин.
NEWS.ru информировал ранее, что футболист Криштиану Роналду не намерен отдавать свои отели в Португалии для больных коронавирусом.
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