Испанское издание Marca удалило со своего сайта новость о намерении форварда итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду отдать свои отели в Португалии под медучреждения для больных коронавирусом. Публикация заменена на другую, также связанную с эпидемией, однако футболист в ней не упоминается.
Редакция никак не объяснила свои действия. В связи с этим в журналистском и спортивном сообществе предположили, что новость могла оказаться фейком. Это подозрение
Сообщение Marca, как оказалось, стало результатом неправильно истолкованных слов и домыслов знакомых футболиста, «усиленных» публикациями в Интернете. Тем не менее на момент публикации этой новости недостоверная информация пока ещё
Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что Роналду якобы решил внести личный вклад в борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19. Сообщалось, в частности, что он переоборудует отели под бесплатные больницы и оплатит работу врачей и обслуживающего персонала.
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