https://static.news.ru/photo/d4b3e136-66d0-11ea-bb15-fa163e074e61_660.jpg Фото: cristiano/instagram.com

Испанское издание Marca удалило со своего сайта новость о намерении форварда итальянского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду отдать свои отели в Португалии под медучреждения для больных коронавирусом. Публикация заменена на другую, также связанную с эпидемией, однако футболист в ней не упоминается.

Редакция никак не объяснила свои действия. В связи с этим в журналистском и спортивном сообществе предположили, что новость могла оказаться фейком. Это подозрение подтвердила итальянская La Repubblica, по информации которой благородный порыв Роналду был опровергнут в его окружении.

Сообщение Marca, как оказалось, стало результатом неправильно истолкованных слов и домыслов знакомых футболиста, «усиленных» публикациями в Интернете. Тем не менее на момент публикации этой новости недостоверная информация пока ещё остаётся на мексиканской версии издания Marca Claro.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что Роналду якобы решил внести личный вклад в борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19. Сообщалось, в частности, что он переоборудует отели под бесплатные больницы и оплатит работу врачей и обслуживающего персонала.