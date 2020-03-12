Португальский футболист Криштиану Роналду находится на карантине из-за коронавируса. Спортсмену предстоит провести 14 дней в своём доме на Мадейре.
Как
К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.
Ранее, как писал NEWS.ru, ВОЗ призвала страны не прекращать меры по сдерживанию коронавируса, в противном случае они могут столкнуться с более масштабными проблемами. При своевременных усилиях COVID-19 возможно сдержать, считают в организации.
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