https://static.news.ru/photo/1c0e9278-e77a-11e9-8414-fa163e074e61_660.jpg Уго Льорис Фото: Alan Stanford/www.imago-imag/Global Look Press

Вратарь английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Уго Льорис получил травму в матче восьмого тура чемпионата Англии против «Брайтона».

Француз серьёзно травмировал левую руку, его унесли с поля на носилках и наложили кислородную маску, чтобы уменьшить боль. По дороге в больницу игроку вводили морфий, пишет The Sun.

Get well soon, Hugo Lloris. pic.twitter.com/4eLV80AO6y — Squawka News (@SquawkaNews) October 5, 2019

«Тоттенхэм» уступил «Брайтону» со счётом 3:0.

Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов покинул свой пост после поражения «Оренбургу» со счётом 2:0 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.