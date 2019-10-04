Вратарь английского футбольного клуба «Тоттенхэм» Уго Льорис получил травму в матче восьмого тура чемпионата Англии против «Брайтона».
Француз серьёзно травмировал левую руку, его унесли с поля на носилках и наложили кислородную маску, чтобы уменьшить боль. По дороге в больницу игроку вводили морфий, пишет The Sun.
Get well soon, Hugo Lloris.— Squawka News (@SquawkaNews)
pic.twitter.com/4eLV80AO6y October 5, 2019
«Тоттенхэм» уступил «Брайтону» со счётом 3:0.
Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Дмитрий Хохлов покинул свой пост после поражения «Оренбургу» со счётом 2:0 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), писал News.ru.
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