Вратарь сборной СССР: нужно запретить гарцевать эмоциональным тренерам Кавазашвили заявил, что нужно запретить футбольным тренерам гарцевать на бровке

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Анзор Кавазашвили

Во время матча, который московский «Спартак» проведет без главного тренера Гильермо Абаскаля, дисквалифицированного после встречи с ЦСКА, команде будет только спокойнее, сказал NEWS.ru вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. Он подчеркнул, что красно-белые сейчас на ходу, и отсутствие специалиста на бровке они даже не почувствуют. Экс-голкипер также предложил ввести запрет на «гарцевание» тренеров в технической зоне.

«Спартак» на ходу, отсутствие тренера не почувствует. Наоборот, команда будет играть спокойнее. Я бы вообще тренерам с удовольствием запретил бы выходить к бровке и гарцевать туда-сюда. Они этим не подсказывают футболистам, а только нервируют их, — подчеркнул бывший голкипер столичных «Спартака» и «Торпедо».

Кавазашвили не разделяет мнение о том, что крайне эмоциональное поведение тренера на бровке заряжает игроков. Эксперт назвал такую позицию глупостью.

Я всю жизнь играл и всегда знал, что на поле я должен выполнять свои функции. И вообще игрок какие-то крики тренера может услышать, только пробежав рядом. И то это по большому счету шум. Игрок больше наблюдает за жестами тренера, подсказками, куда бежать, как перемещаться и так далее, — рассказал вратарь сборной СССР.

Он добавил, что и в советское время были тренеры, которые выбегали к бровке и по-разному вели себя. Но таких было очень мало.

А скандалов таких и вовсе не было, потому что никто на подобное не обращал внимания. Весь этот шум устраивают журналисты, которым нужно что-то «жареное», чтобы статью читали. Тренеры «Спартака» и ЦСКА после небольшого конфликта пожали друг другу руки, и на этом все должно было закончиться. Но пресса этот вопрос опять подняла, — заключил Кавазашвили.

16 октября в Москве на «ВЭБ Арене» ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 2:2. После первого тайма между Абаскалем и тренером армейцев Владимиром Федотовым произошла словесная перепалка.

Через четыре дня контрольно-дисциплинарный комитет РФС решил дисквалифицировать Абаскаля на одну игру, а также оштрафовать его на 50 тысяч рублей «за неспортивное поведение и провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе».

В пресс-службе красно-белых рассказали NEWS.ru, что наставника в матче с «Химками» заменит тренер Владимир Слишкович. Встреча состоится 23 октября на домашней арене «Спартака».