В «Спартаке» рассказали, кто заменит Абаскаля в матче с «Химками» Дисквалифицированного Абаскаля в матче с «Химками» заменит Слишкович

Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Дисквалифицированного наставника столичного ФК «Спартак» Гильермо Абаскаля в матче с подмосковным ФК «Химки» заменит тренер Владимир Слишкович, рассказали NEWS.ru в пресс-службе «красно-белых». Встреча состоится 23 октября на домашней арене «Спартака».

В воскресенье дисквалифицированного Гильермо Абаскаля заменит тренер Владимир Слишкович, — заявили в «Спартаке».

20 октября контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел эпизоды матча 13‑го тура Мир — Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак» и принял решение дисквалифицировать Абаскаля на одну игру, а также оштрафовать на 50 тысяч рублей «за неспортивное поведение и провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе».

16 октября в Москве на «ВЭБ Арене» ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 2:2. После первого тайма между Абаскалем и тренером армейцев Владимиром Федотовым произошла словесная перепалка.

Ранее в пресс-службе «Спартака» высказались в беседе с NEWS.ru против решения контрольно-дисциплинарного комитета РФС о дисквалификации Абаскаля за излишнюю эмоциональность и неспортивное поведение во время матча красно-белых с ЦСКА. Подчеркивается, что призывы наставника к соблюдению принципа fair play продиктованы общеизвестными обстоятельствами первого тайма и не оскорбили соперника ни словами, ни действиями.