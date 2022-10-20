В «Спартаке» отреагировали на дисквалификацию Абаскаля В ФК «Спартак» высказались против дисквалификации главного тренера Гильермо Абаскаля

Фото: vk.com/fcsm_official

Гильермо Абаскаль

В пресс-службе футбольного клуба «Спартак» высказались в беседе с NEWS.ru против решения контрольно-дисциплинарного комитета РФС о дисквалификации главного тренера Гильермо Абаскаля за излишнюю эмоциональность и неспортивное поведение во время матча красно-белых с ЦСКА. Подчеркивается, что призывы наставника к соблюдению принципа fair play продиктованы общеизвестными обстоятельствами первого тайма и не оскорбили соперника ни словами, ни действиями.

Эмоции — это неотъемлемая часть дерби. Главный тренер нашей команды Гильермо Абаскаль в проявлении своих эмоций никогда не переходит грань этики и морали, проявляет ко всем участникам матча уважение, а также призывает к этому своих игроков и ассистентов, — сказали в пресс-службе.

В «Спартаке» отметили, что от примененных в таких обстоятельствах «карательных мер» в первую очередь пострадает сам футбол. В клубе добавили, что дисциплинарный регламент не позволяет обжаловать это решение, и придется его исполнить. Вместе с тем, в команде выразили солидарность с тренером и пообещали рассмотреть все возможные меры правового реагирования в сложившейся ситуации.

20 октября контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрел эпизоды матча 13‑го тура Мир — Российской премьер-лиги ЦСКА — «Спартак» и принял решение дисквалифицировать Абаскаля на одну игру, а также оштрафовать на 50 тысяч рублей «за неспортивное поведение и провокационные действия, создающие угрозу возникновения нарушений общественного порядка на стадионе».

16 октября в Москве на «ВЭБ-Арене» ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 2:2. После первого тайма между Абаскалем и тренером армейцев Владимиром Федотовым произошла словесная перепалка.

В конце сентября «Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России со счетом 3:0. Матч прошел в Москве на стадионе «Открытие банк Арена».