В «Спартаке» после разгрома «Зенита» рассказали об отношении к мобилизации

«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России со счетом 3:0, матч прошел в Москве на «Открытие банк Арене». После встречи пресс-атташе красно-белых Дмитрий Зеленов ответил на вопрос об отношении игроков к частичной мобилизации в России.

В команде все у нас профессионалы. Настроены выполнять свою работу, тренироваться, играть, — приводит слова Зеленова Metaratings.ru.

Сотрудник добавил, что в клуб вернулись все легионеры, кто на прошлой неделе выступал за свои национальные сборные.

28 сентяря бывший игрок «Спартака» и сборной России Динияр Билялетдинов получил повестку в военкомат. Об этом сообщил его отец Ринат, экс-тренер «Локомотива» и «Рубина». По его словам, спортсмен проходил воинскую службу со спортивным уклоном 19 лет назад и по закону не должен подпадать под частичную мобилизацию. В итоге Билялетдинов-младший сходил в военкомат, откуда его быстро отпустили.

27 сентября чемпион России, волейболист сургутского клуба Суперлиги «Газпром-Югра» Никита Алексеев получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации. А двумя днями ранее боец смешанного стиля Мариф Пираев уехал из России, так как ему пришла повестка в военкомат.