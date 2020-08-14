Вратарь Никита Медведев ушёл из «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/b5c85502-de23-11ea-a5b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: fclm.ru

Футбольный клуб «Локомотив» и Никита Медведев расторгли контракт. Контракт 25-летнего спортсмена был рассчитан до 2022 года.

По данным пресс-службы клуба, решение было принято по обоюдному согласию.

Мы благодарим Никиту и желаем успехов в дальнейшей карьере, — сообщили в «Локомотиве».

Медведев перешёл к «красно-зелёным» из «Ростова» в сентябре 2017 года.

Как писал NEWS.ru, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева Дмитрий заявил, что футболист останется в клубе. По его словам, футболист приступил к тренировкам с командой, а тренер валенсийцев Хави Грасия рассчитывает на своего полузащитника.