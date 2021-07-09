«Уэмбли» добавит пять процентов преимущества: Билялетдинов о финале Евро

Бывший футболист сборной России и английского клуба «Эвертон» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от финала Евро-2020, в котором сыграют команды Англии и Италии.

Обе команды заслужили оказаться в финале. У итальянцев бешеная серия без поражений, а англичане пропустили только один гол за весь турнир. Сборной Италии будет тяжело играть в силовой футбол, так как англичане будут добиваться результата во что бы то ни стало. В финальном матче подопечные Роберто Манчини могут попробовать играть от обороны, — сказал Билялетдинов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Также бывший футболист поделился мнением на тему того, помогут ли сборной Англии домашние трибуны.

«Уэмбли» добавит только пять процентов преимущества англичанам. Итальянцы тоже опытные ребята, умеют играть под давлением. Но лучше так, чем играть без зрителей, — сказал он.

Финал чемпионата Европы по футболу пройдёт 11 июля на стадионе «Уэмбли» (Англия, Лондон). Начало встречи — 22:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция (CEDB) Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыла дисциплинарное дело по итогам полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 между сборными Англии и Дании, который завершился победой команды Гарета Саутгейта в дополнительное время со счётом 2:1.