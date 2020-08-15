Тренер «Тамбова» посетовал на недостаток мастерства своих футболистов

https://static.news.ru/photo/ee394532-df21-11ea-9add-fa163e074e61_660.jpg Сергей Первушин Фото: fc-tambov.ru

Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин подвёл итоги матча 2-го тура Российской премьер-лиги, в котором его подопечные уступили московскому ЦСКА со счётом 1:2.

Первушин на послематчевой пресс-конференции отметил, что «Тамбов» знал, как будут играть армейцы. Тренер «волков» похвалил качество игровых взаимодействий, показанное ЦСКА.

Не получилась игра в первом тайме, во втором ЦСКА преднамеренно отдал нам инициативу. У нас не получился выход из обороны в атаку на своём поле. Один гол забили, не хватило мастерства, чтобы забить второй, — резюмировал Первушин.

Как писал NEWS.ru, победа над «Тамбовом» стала для армейцев второй подряд в стартовавшем неделю назад сезоне РПЛ. Победный гол армейцев забил 20-летний белорусский нападающий Илья Шкурин.