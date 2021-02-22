Тренер «Аякса» рассказал о ходе переговоров по переходу Промеса в «Спартак»

https://static.news.ru/photo/133b9e10-7505-11eb-bc5d-96000091f725_660.jpg Квинси Промес Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Аякс» (Амстердам) Эрик тен Хаг заявил, что переговоры о переходе нападающего Квинси Промеса в московский «Спартак» ещё продолжаются, и допустил, что трансфер всё-таки состоится.

Новостей пока нет. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Давайте не будем мешать процессу. Я допускаю, что переговоры к чему-то приведут, — приводит слова наставника «Аякса» ESPN.

Издание De Telegraaf 22 февраля сообщило, что москвичи готовы заплатить за 29-летнего Промеса €7—8 млн. По данным нидерландских журналистов, российский клуб настаивает на варианте аренды с опцией обязательного выкупа.

Промес играл за «Спартак» в период с 2014 по 2018 год. В 2017 году вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны. Всего он провёл за «красно-белых» 115 матчей во всех турнирах, забив 59 голов. В текущем сезоне Промес отличился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей в 21 матче за «Аякс».

Ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско обратился к Промесу с призывом поскорее присоединиться к «красно-белым», передавал NEWS.ru.