Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков заявил, что команда будет жить и тренироваться на базе московского «Спартака» в Тарасовке до конца текущего сезона.
Он отметил, что в Тамбове футболистам негде готовиться к матчам.
Спасибо руководству «Спартака», они пошли на уступки, сделали небольшие скидки для нас. Будем жить и тренироваться эти два с половиной месяца в Москве, — цитирует Худякова РИА Новости.
Ранее руководством «Тамбова» было принято окончательное решение о проведении оставшихся домашних матчей текущего сезона Российской премьер-лиги на стадионе в Нижнем Новгороде. До этого клуб из Тамбова матчи проводил на «Мордовия Арене», так как тамбовский стадион «Спартак» не соответствует требованиям РПЛ и находится на модернизации, писал NEWS.ru.