https://static.news.ru/photo/61f94742-50b6-11ea-84c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-tambov.ru

Спортивный директор футбольного клуба «Тамбов» Павел Худяков заявил, что команда будет жить и тренироваться на базе московского «Спартака» в Тарасовке до конца текущего сезона.

Он отметил, что в Тамбове футболистам негде готовиться к матчам.

Спасибо руководству «Спартака», они пошли на уступки, сделали небольшие скидки для нас. Будем жить и тренироваться эти два с половиной месяца в Москве, — цитирует Худякова РИА Новости.

Ранее руководством «Тамбова» было принято окончательное решение о проведении оставшихся домашних матчей текущего сезона Российской премьер-лиги на стадионе в Нижнем Новгороде. До этого клуб из Тамбова матчи проводил на «Мордовия Арене», так как тамбовский стадион «Спартак» не соответствует требованиям РПЛ и находится на модернизации, писал NEWS.ru.