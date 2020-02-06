Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал слухи о продлении контракта с защитником Ведраном Чорлукой.
Специалист отметил, что пока не знает о новом соглашении.
Был бы я рад, если бы он остался ещё на пару лет в клубе? Не готов ответить на этот вопрос. Опережать события не будем, —
цитируетСёмина Sport24.
Ранее «Локомотив» обыграл столичный «Спартак» в матче международного межсезонного товарищеского турнира в Катаре — Кубка Париматч Премьер, организованного телеканалом «Матч Премьер», писал NEWS.ru.
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