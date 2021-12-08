Стало известно, почему Пеле в очередной раз госпитализировали

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Трёхкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле был госпитализирован для прохождения лечения после удаления опухоли в толстой кишке, сообщает Reuters.

По данным источника, 81-летний футболист Пеле сейчас находится в стабильном состоянии.

В августе 2021 года Пеле перенёс операцию по удалению опухоли в толстой кишке. После этого он проходил курс восстановления в клинике Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

Ранее сообщалось, что бразильский боец Марсио Сантос был доставлен в больницу с подозрением на перелом руки после поединка с Александром Емельяненко.