«Спасибо, что не в день игры»: сборная России — о новом альбоме Oxxxymiron

В пресс-службе сборной России по футболу поблагодарили известного рэп-исполнителя Oxxxymiron за то, что тот не стал выпускать свой новый альбом в день матча национальной команды страны в квалификации к чемпионату мира 2022 года. В официально Twitter-аккаунте также выразили мнение, что победа над Кипром и выход нового релиза музыканта взаимосвязаны.

Магия чисел. Россия забивает шесть голов, Oxxxymiron впервые за шесть лет выпускает релиз. P. S. Спасибо, что не дропнул в день игры, — заявили в сборной России.

11 ноября сборная России по футболу провела предпоследний, девятый матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Встреча с командой Кипра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 6:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Эта победа стала самой крупной в истории коллектива в квалификации к ЧМ.

Ранее пресс-служба сборной России обратилась к рэперу Oxxxymiron с просьбой не выпускать новый альбом в период проведения заключительных матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Соответствующее сообщение появилось под роликом музыканта, опубликованном на его YouTube-канале.