Рэпера Oxxxymiron попросили не выпускать альбом в дни матчей сборной России

Пресс-служба сборной России обратилась к рэперу Oxxxymiron с просьбой не выпускать новый альбом в период проведения заключительных матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Соответствующее сообщение появилось под роликом музыканта, опубликованном на его YouTube-канале.

Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом? — говорится в сообщении пресс-службы сборной России по футболу.

За последние пять суток известный рэпер Oxxxymiron опубликовал две песни, которые, предположительно, должны войти в состав его третьего студийного альбома — «Смутное время». В СМИ полагают, что его релиз состоится в начале ноября 2021 года.

В заключительных матчах квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года национальная команда России сыграет со сборными Кипра (11 ноября) и Хорватии (14 ноября). Первую встречу подопечные Валерия Карпина проведут в Санкт-Петербурге, вторую — в Загребе.

Ранее Карпин высказался о лидере национальной команды Хорватии Луке Модриче. Наставник отечественной сборной выразил мнение, что российским футболистам не стоит бояться соперничества с полузащитником мадридского «Реала».