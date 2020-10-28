«Спартак» закроет две трибуны из-за коронавируса на матче с «Ростовом»

https://static.news.ru/photo/2e614f8e-1946-11eb-9fb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Две трибуны будут закрыты во время проведения матча между московским «Спартаком» и «Ростовом» в 13-м туре Российской премьер-лиги. Решение «красно-белых» связано с пандемией коронавируса.

Матч состоится 31 октября на стадионе «Открытие Арена». Зрители не смогут находиться на трибунах C и D. Ограниченное количество болельщиков будет допущено на трибуны A и B. Обладатели абонементов на трибуну D пересядут на этом матче на трибуну В, а болельщики с абонементами на трибуну С будут находиться на трибуне A.

На сайте столичного управления Роспотребнадзора сообщалось, что на матч допустят 2730 зрителей.

Они попадут на эту игру путём жеребьёвки, поскольку число обладателей абонементов намного больше количества разрешённых мест. Жеребьёвка состоится 29 октября. Если владелец абонемента не победит в ней, руководство клуба предложит ему посетить матч против «Краснодара», который состоится во втором круге чемпионата, а также матч 1/8 финала Олимп — Кубка России, если он пройдёт на стадионе «Открытие Арена», сообщает ТАСС.

Как писал NEWS.ru, «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» (3:1) в матче 12-го тура РПЛ и захватил лидерство в чемпионате. Генеральный директор «чёрно-зелёных» Владимир Хашиг назвал судейство в матче предвзятым.