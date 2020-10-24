Гендиректор «Краснодара» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»

https://static.news.ru/photo/4302bed6-16bd-11eb-b197-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг раскритиковал работу главного арбитра матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком» Владислава Безбородова. Он назвал судейство предвзятым.

Заявление функционера приводит пресс-служба южного клуба. Хашиг отметил, что именно судейская бригада обеспечила «Спартаку» победу — москвичи выиграли в гостях со счётом 3:1.

Хочется заметить «Спартаку», что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу «Спартака» в прошедшем матче, — утверждает гендиректор «Краснодара».

Хашиг заметил, что первый мяч «Спартака», по его мнению, был забит не по правилам. В свою очередь, «чистый» гол «Краснодара» был отменён. Функционер констатировал, что уже давно не видит смысла о чём-то говорить с судьёй Безбородовым. А вот Кирилла Левникова, отвечавшего за VAR, Хашиг отчитал сполна, заявив, что тот не имел права позволять судье в поле допускать вопиющие ошибки.

Гендиректор южан напомнил, как «Спартак» после некачественной судейской работы в матче первого тура против «Сочи» грозился сняться с чемпионата. Хашиг констатировал, что «красно-белые» добились своего и теперь судьи к ним лояльны.

«Спартак» благодаря победе над «Краснодаром» набрал 27 очков и стал единоличным лидером турнирной таблицы РПЛ. Главный конкурент москвичей «Зенит» оступился, проиграв дома «Рубину» 1:2, и теперь отстает от «красно-белых» на три балла. При этом свой матч 12-го тура против «Арсенала» ещё не провёл идущий третьим ЦСКА. В случае победы «армейцы» опередят «Зенит» и выйдут на второе место.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Спартак» предложил новый контракт главному тренеру команды Доменико Тедеско. В клубе отметили, что специалист сам должен принять решение о дальнейшей карьере.