«Спартак» одержал победу над «Краснодаром» и захватил лидерство в РПЛ

https://static.news.ru/photo/4236b4f2-1628-11eb-89a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/fcsm_official

«Спартак» обыграл «Краснодар» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 3:1.

Счёт был открыт на 13-й минуте матча стараниями нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе. Через 20 минут свой дебютный гол за «красно-белых» забил Виктор Мозес. В составе «Краснодара» отыграл один мяч на 59-й минуте игры Леон Сабуа. На 81-й минуте Джордан Ларссон с передачи Александра Кокорина установил на табло окончательный счёт.

Таким образом, «Спартак» с 27 очками опередил «Зенит» на вершине таблицы РПЛ. У «Краснодара» 18 очков и 8-я позиция.

Ранее NEWS.ru писал, что московское «Динамо» обыграло «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин.