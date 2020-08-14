«Соперника — с победой»: тренер «Ахмата» поздравил «Спартак»

«Спартак» играл лучше, реализовал стандартные положения. Соперника — с победой. Я не собираюсь пенять на недостаток времени при подготовке к сезону. Главным было улучшить игру в обороне, и в первом туре в Туле мы сыграли 0:0. А против «Спартака» в концовке прошлого сезона «Ахмат» проиграл 0:3. Сегодня было 0:2 — значит, сделали шаг вперёд. И движемся в правильном направлении. Теперь важно также улучшать игру в атаке, — сказал он.