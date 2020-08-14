«Соперника — с победой»: тренер «Ахмата» поздравил «Спартак»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Андрей Талалаев прокомментировал итоги матча второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком», в котором столичный клуб одержал победу 2:0.
«Спартак» играл лучше, реализовал стандартные положения. Соперника — с победой. Я не собираюсь пенять на недостаток времени при подготовке к сезону. Главным было улучшить игру в обороне, и в первом туре в Туле мы сыграли 0:0. А против «Спартака» в концовке прошлого сезона «Ахмат» проиграл 0:3. Сегодня было 0:2 — значит, сделали шаг вперёд. И движемся в правильном направлении. Теперь важно также улучшать игру в атаке, — сказал он.
Как писал NEWS.ru, в матче второго тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» на своём поле переиграл грозненский «Ахмат» — 2:0 (0:0).
На 52-й минуте Джордан Ларссон реализовал пенальти, назначенный за нарушение правил гостей в штрафной площади против Самюэля Жиго. А второй мяч на 69-й минуте забил Эсекьель Понсе после розыгрыша штрафного и передачи Александра Соболева.
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