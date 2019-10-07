https://static.news.ru/photo/891ca31a-e913-11e9-bf47-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Скопинцев Фото: Сергей Булкин/News.ru

Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Дмитрий Скопинцев назвал московский «Спартак» лидером чемпионата России после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который завершился в пользу краснодарской команды со счётом 2:1.

Победили, такой сильный соперник. Мы не можем доминировать все 90 минут. Эта команда тоже в лидерах идёт, игра обоюдоострая была. Хорошо, что победили, приблизились, — сказал Скопинцев Sport24.

Футболист отметил, что у «Спартака» сейчас нелёгкое время, но они справятся, потому что это хорошая, народная команда.

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