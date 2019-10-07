https://static.news.ru/photo/d6b10640-e911-11e9-b20b-fa163e074e61_660.jpg Лионель Месси Фото: Сергей Булкин/News.ru

Капитану и нападающему сборной Аргентины и испанского футбольного клуба «Барселона» Лионелю Месси могут запретить въезд на территорию Великобритании после Brexit.

Месси имеет условный срок из-за уклонения от уплаты налогов. На данный момент он может въезжать на территорию Великобритании как житель страны — члена Европейского союза. Если произойдет Brexit, Месси могут отказать во въезде.

Есть множество известных игроков, осуждённых за уклонение от уплаты налогов. Им не приходилось беспокоиться, пока у них паспорта ЕС, но после Brexit они, возможно, не смогут въехать на территорию страны, так как они будут гражданами стран, не входящих в ЕС, — сказал The Sun адвокат Эндрю Осборна.

Он отметил, что клубам необходимо предпринять какие-либо меры, так как эта ситуация может помешать проведению матчей Лиги чемпионов.

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