Кандидатами на получение премии также стали прыгуны с шестом Сэм Кендрикс (США), Арманд Дуплантис (Швеция), Петр Лисек (Польша) за уважение друг к другу на протяжении всего турнира. Британка Дина Эшер-Смит, которая дважды по ходу забегов оказывала помощь соперникам, а также бегун Браима Дабо из Гвинеи-Бисау — он помог финишировать представителю Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо в квалификационном забеге на 5 тысяч метров.
В течение следующих нескольких недель болельщики могут отдать свой голос спортсмену, который, по их мнению, лучше всего иллюстрирует честную игру. Эти голоса будут объединены с голосами жюри, которые определят трёх финалистов для получения награды.
Победитель будет объявлен на церемонии IAAF в Монако 23 ноября.
Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене заявила, что президенту Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрию Шляхтину необходимо уйти в отставку, писал News.ru.