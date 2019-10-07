https://static.news.ru/photo/36c4b204-e910-11e9-aa7b-fa163e074e61_660.jpg Анжелика Сидорова и Сэнди Моррис Фото: sandicheekspv/instagram.com

Международная федерация лёгкой атлетики (IAAF) опубликовала список претендентов для получения награды International Fair Play по итогам чемпионата мира в Дохе.

В список вошла прыгунья с шестом Сэнди Моррис, которая, несмотря на поражение, поздравила россиянку Анжелику Сидорову с победой, выразив искреннее восхищение её успехом.

Great emotion from Sidorova, great sportsmanship by Sandi Morris @sandicheekspv pic.twitter.com/DtCBsTY00e — Joe Fleming (@ByJoeFleming) September 29, 2019

Кандидатами на получение премии также стали прыгуны с шестом Сэм Кендрикс (США), Арманд Дуплантис (Швеция), Петр Лисек (Польша) за уважение друг к другу на протяжении всего турнира. Британка Дина Эшер-Смит, которая дважды по ходу забегов оказывала помощь соперникам, а также бегун Браима Дабо из Гвинеи-Бисау — он помог финишировать представителю Арубы Джонатану Басби, которому стало плохо в квалификационном забеге на 5 тысяч метров.

В течение следующих нескольких недель болельщики могут отдать свой голос спортсмену, который, по их мнению, лучше всего иллюстрирует честную игру. Эти голоса будут объединены с голосами жюри, которые определят трёх финалистов для получения награды.

Победитель будет объявлен на церемонии IAAF в Монако 23 ноября.

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