Сербский защитник Райкович перешёл в «Локомотив»

https://static.news.ru/photo/d9137292-dd58-11ea-aa1e-fa163e074e61_660.jpg Слободан Райкович Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Московский футбольный клуб «Локомотив» объявил о переходе сербского защитника Слободана Райковича.

По данным пресс-службы клуба, соглашение с игроком рассчитано на один год. Он будет выступать за команду под номером 21.

Последние полгода футболист играл в итальянской «Перудже», выступая во втором по силе дивизионе страны и сыграв в 12 матчах.

В рамках второго тура чемпионата России «Локомотив» сыграет дома с «Краснодаром». Матч состоится 15 августа.

Ранее NEWS.ru писал, что руководство «Ювентуса» рассматривает возможность продажи Криштиану Роналду в текущее трансферное окно. Клуб поручил агенту футболиста Хорхе Мендесу предложить услуги португальского нападающего ряду ФК, в том числе «Реалу», «Пари Сен-Жермен», команде из MLS и даже «Барселоне».