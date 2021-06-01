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Сборная России по футболу сыграла вничью с Польшей в контрольном матче

23:37, 01 июня 2021
Фото: rfs.ru

Сборная России под руководством Станислава Черчесова сыграла вничью в контрольном матче против национальной команды Польши - 1:1. 

Счёт во встрече открыл нападающий польской команды Якуб Шверчок. На четвёртой минуте футболист принял мяч на линии вратарской и перевёл его низом в ближний угол. Со стороны россиян отличился Вячеслав Караваев. На 21-й минуте после длинного заброса Головина на дальнюю штангу Караваев с близкого расстояния в одно касание переправил мяч в сетку ворот. Таким образом, счёт на табло стал 1:1. Больше голов забито не было. 

Контрольный матч против сборной Польши проходил на стадионе «Мейски» в городе Вроцлав (Польша). Следующую встречу подопечные Черчесова проведут против команды Болгарии 5 июня. 

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями перед контрольным матчем между сборными Польши и России.

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